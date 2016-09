Nederlands Film festival: Kalveren, rode lopers en stunts

Er wordt gepraat over films. Elke avond in het oude postkantoor bijvoorbeeld. Omgedoopt tot festivalhart, waar elke dag wordt afgesloten met een talkshow van Art Rooijakkers. Er zijn debatten over films, wandelingen langs Utrechtse filmlocaties, er zijn interviews met bekende en minder bekende sterren en er is een avond over, en waarschijnlijk mét comedy.



Familiefilms

Het mag geen thema heten, maar er worden nogal wat familiefilms vertoond in de 36ste editie van het Utrechtse Film Festival. Zo is er de première van de film Meesterspion van regisseur Pieter van Rijn, is Meester Kikker van Burny Bos te zien, worden er nieuwe afleveringen getoond van de serie Voetbalmeisjes en van de serie Eng.



Oh en ken je Alleen op de Wereld, van Hector Malot nog? Er is een driedelige serie naar gemaakt, mét Remi, Vitalis en circusdieren. Maar niet in het Frankrijk van toen, maar in het Nederland van nu. Die wordt vanaf december uitgezonden op televisie, maar is nu al in zijn geheel te zien.