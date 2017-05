Nederlands grootste kluis houdt foute types op afstand

InterviewDe nieuw kluis aan de Churchillaan in Utrecht is de grootste die momenteel in ons land gebouwd wordt, zegt Corné van Drogenbroek, directielid van De Nederlandse Kluis (DNK). Voor de vakantie is het topdrukte.

Hoe groot wordt de nieuwe kluis?

,,10 bij 12 meter. Vroeger hadden de banken allemaal zo’n kluis, maar ze zijn gestopt met die service. Ze doen steeds meer via internet en minder in kantoren. Een terugtrekkende beweging.’’

En DNK heeft daar werk van gemaakt?

,,Bij ons moederbedrijf Doijer & Kalff, edelmetaalverkoper, kwamen berichten binnen dat het lastig was om kluisruimte te vinden voor de gekochte spullen. Vanaf 2012 is DNK gestart, met een eerste vestiging in Hilversum. We wilden graag bestaande bankkantoren overnemen, en hebben ook flink gezocht in Utrecht. Maar de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht, dat gaat natuurlijk niet. Wel hebben we de ABN aan de Churchillaan overgenomen, maar die duizend kluisjes daar zaten al snel vol. Vandaar dat we nu een nieuwe bouwen.’’

Is het voor bestaande banken niet interessant?

,,Blijkbaar niet. Daarvoor is het een serviceproduct en de kosten werden te hoog. Wij hebben een lage overhead en bedienen klanten van álle banken. Daardoor is het rendabel.’’

Wat kost een kluisje huren bij u eigenlijk?

,,9,95 euro per maand, minimaal voor een jaar. De lade ter grootte van een pak printpapier is verzekerd voor 45.000 euro. Dat is voor 80 procent van de klanten voldoende.’’

Wat zit er in die lades?

,,Dat weten we natuurlijk niet precies, maar we nemen aan sieraden, erfstukken, diploma’s, contracten, dat soort zaken. Niet altijd kostbaarheden met veel geldelijke waarde, maar wel met voor de eigenaar emotionele.’’

Wat mag er niet in liggen?

,,Alles wat illegaal is. Wapens, drugs, noem maar op. En geen bederfelijke waar, want dat gaat zo stinken. We houden het in de gaten en als we signalen krijgen dat er iets mis is, treden we op. Iemand die dagelijks met sporttas komt en bij z’n kluis wil, dat is zo’n signaal. Mensen moeten zich kunnen legitimeren en contant betalen voor de kluisjes kan niet. Dat zorgt ervoor dat de foute types weg blijven.’’

Wie zijn dan wel uw klanten?

,,Iedereen die voor hen waardevolle spullen wil opslaan. Ze komen uit elke laag van de bevolking. Een dwarsdoorsnede. Als er in een bepaalde wijk veel wordt ingebroken, worden mensen daar alert en zien we een stijging van de aanvragen uit die buurt. Maar ook spullen van ouderen die naar het verzorgingshuis gaan en niet hun spullen daar op het nachtkastje willen leggen.’’

Is het bij jullie veilig?

,,Vier sterren. De hoogste klasse, vergelijkbaar met De Nederlandse Bank. Er is personeel, je moet legitimeren, gaat naar een aparte ruimte, wordt opgehaald en gaat ondergronds om je spullen op te bergen.’’

Waarom staat jullie pand op Kanaleneiland? Het grote geld zit toch in Utrecht-Oost?

,,Het is een oud kantoor van ABN-AMRO. Kanaleneiland is in opkomst. Bovendien: als er veel inbraken zijn, zoeken mensen juist een veilige opslagplaats. De Churchillaan is verder goed bereikbaar voor Nieuwegeiners, Leidsche Rijn is vlakbij. Strategische plek dus.’’

De vakantie komt eraan.