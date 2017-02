Nederlandse Kerstpakkettenbeurs in Expo Houten

Autobrand in Zeist veroorzaakt veel schade

6:28 Op het Jan Lighthartplein in Zeist is vannacht rond 02:40 een auto in brand gevlogen. Door deze autobrand ontstond er kortsluiting waardoor de auto vanzelf ging rijden en hierdoor tegen een andere geparkeerde auto botste. Deze kreeg hierdoor ook flinke beschadigingen.