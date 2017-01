Negen tekenaars tekenen meterslang panorama van de Utrechtse singel

Hoe Utrecht langs de singel in ruim 150 jaar is veranderd, blijkt uit een meterslange striptekening van gezelschap De Inktpot. De tekenaars volgden nauwgezet het Panorama van Utrecht uit 1859, gemaakt door lithograaf Jan Bos. Her en der zijn grapjes en historische verwijzingen in de zestien tekeningen te vinden.

Striptekenaars van De Inktpot hebben aan de hand van foto’s en met hulp van Google Street View een nieuw Panorama van Utrecht gemaakt. ,,Ook zijn we zelf gaan kijken om een goed gevoel te krijgen’’, licht striptekenaar Niels Bongers toe.



Zijn vrouw Harriët van Opheusden kwam op het idee om het iconische panorama van lithograaf Jan Bos uit 1859 opnieuw te maken. In de nalatenschap van haar overleden vader vond ze het in 1987 heruitgegeven harmonicaboekje met de 16 tekeningen over de singel. De tekenaars van De Inktpot waren meteen enthousiast en hebben hetzelfde beeld opnieuw vastgelegd.



Met negen tekenaars is een nieuw panorama gemaakt, dat nu te zien is, samen met de tekeningen van Jan Bos, in het Utrechts archief. Niels Bongers heeft drie van de zestien tekeningen gemaakt. ,,Iedere tekenaar mocht zijn of haar favoriete plek uitkiezen.’’ Alle tekeningen sluiten op elkaar aan, hoewel iedere tekenaar in zijn of haar eigen stijl heeft gewerkt.

Veranderingen

Niels Bongers was getroffen door de grote veranderingen die de singel (het water heet officieel de Stadsbuitengracht), sinds de tijd van Jan Bos, heeft ondergaan. ,,Er stonden toen veel molens, bedrijven en fabriekjes aan het water. Buiten de singel was nog geen bebouwing. Nu is er een ander soort bedrijvigheid, vooral veel kantoren. Alles tussen de huizen is dichtgebouwd. Maar in het Zocherplantsoen staan nog bomen die dateren uit die tijd.’’

In zijn tekeningen zijn in details grapjes en historische verwijzingen terug te vinden. Zo heeft hij struikjes peterselie getekend in zijn schets met Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh, een verwijzing naar de kruidentuin die daar ooit stond. Ook kun je Buys Ballot in een bootje zien varen. En op de tekening van de Plompetorengracht vallen auto’s in het water als teken van de huidige parkeerellende aldaar.

Kuifje

Tekenaar Joshua Peeters heeft in zijn tekening Kuifje wandelend in het park afgebeeld. Collega Albo Helm worstelde met het perspectief. ,,Het was lastig om alles op één vel te krijgen.’’

Zijn favoriete plek langs de singel is bastion Sterrenburg, deels verscholen achter een glooiing in het Zocherplantsoen. ,,Het ziet er een beetje sprookjesachtig uit; het prikkelt de fantasie’’, licht de striptekenaar toe.

Het nieuwe en het oude panorama zijn samen te zien t/m 12 maart in Het Utrechts Archief.