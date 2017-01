Nelly & Carla al 25 jaar bij de HEMA

'Och jezus, mijn hart, het zijn er twéé!' Dat riep een verbaasde vrouw eens uit op de roltrap toen Carla en Nelly net van koffiepauze terugkwamen.



Niet zelden denken mensen dat het één en dezelfde dame is die ze bij de vleeswaren en bij de modeafdeling zien. Maar het zijn toch echt twee zusjes, die zeven jaar schelen bovendien. Nelly: "Mensen denken dat we tweelingen zijn, maar wij vinden dat we helemaal niet op elkaar lijken. Ik loop bovendien met een stok. Aan Carla vragen ze wel eens: hé, ben je van de stok af? Nee, zegt zij dan, dat is mijn zus.''



Ze werken ondertussen al meer dan twintig jaar bij het grote HEMA-filiaal in de binnenstad met een ingang op de Oudegracht en de Steenweg. Carla begon in 1996 als zaterdaghulp in de mode, Nelly ging vanaf 1993 aan het werk op de vleeswaren-afdeling voor twintig uur in de week, maar al snel werden dat er meer. Hoewel haar eerst dag niet bepaald van een leien dakje ging.



"Ik begon met het snijden van de kaas en wilde met een doek het mes afnemen. Hats, zo een snee door mijn hele hand. Ik keek ernaar en viel flauw op de grond. Bovendien was het mes daarna stuk; hebben we de hele week geen geraspte kaas gehad!''



Thuis

De zussen wonen al hun hele leven in Sterrenwijk. Ze wonen bij hun vader. "Onze moeder is nu vier jaar geleden overleden.''



Als ze tegelijk dienst hebben, gaan ze samen naar hun werk. Maar aan de eettafel gaat het niet over de HEMA. "Vroeger ging het er nog wel eens over, over het werk en de collega's, maar nu moet thuis gewoon thuis zijn.'



Nelly: "Anders herinner ik haar er wel aan, hoor. We zijn nu thuis, dus nu koppen dicht. Even wat anders aan je hoofd.''