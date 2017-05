Net sluit zich rondom drugshuizen

De gemeente Utrecht sluit steeds meer woningen waar hennep wordt gekweekt of drugs verhandeld. De teller staat dit jaar op 14.

Het sluiten van woningen is een stevige maatregel. Vorig jaar zette burgemeester Van Zanen ‘slechts’ vier woningen op basis van de Opiumwet op slot.

Volledig scherm Het pand aan de Trumanlaan. © AD De gemeente noemt meerdere oorzaken van het groeiend aantal sluitingen. ,,De contacten tussen gemeente en politie zijn in de loop der jaren versterkt, waardoor ook de gezamenlijke aanpak van drugspanden steeds effectiever wordt. Daarnaast heeft de gemeente ook steeds meer aandacht voor zogeheten ondermijnende criminaliteit (ondermijnt het lokale gezag), waar hennepkwekerijen in woningen een voorbeeld van zijn. Niet alleen is er sprake van een overtreding van de Opiumwet, maar ook ontstaat er een brandgevaarlijke situatie.’’

Flatwoning

Volledig scherm Het pand aan de Sumatrastraat. © AD De derde reden om op te treden is dat de woningen vaak niet gebruikt worden om te wonen, terwijl huizen in de stad schaars zijn. De afgelopen zeven dagen sloot Van Zanen drie verschillende woningen. Er is geen verband tussen de drie zaken, zegt de gemeente.

Volledig scherm Het pand in de Cabrallaan. © AD Maandag was het de beurt aan een flatwoning aan de Trumanlaan in Kanaleneiland. De woning zou gebruikt zijn voor opslag van harddrugs en drugshandel. De politie vond er ook een flinke hoeveelheid cocaïne. De sluiting geldt voor maximaal twaalf maanden en heeft als doel ‘de loop naar het pand vanuit het drugscircuit te doorbreken’.

Sleutelbos

De woning was dinsdagochtend nog niet afgesloten. Sterker nog: de bewoner komt net aanrijden en laat zijn sleutelbos demonstratief zien. Er klopt niets van de woningsluiting, zegt hij. ,,De politie heeft in februari een inval gedaan. Er is toen wat gevonden in een stoel. Ik heb er niets mee te maken, ik ben ook niet opgepakt. Dat hebben de jongens van de zonnestudio gedaan. Ze zitten nog vast.’’

Hij snap niet dat drie maanden later alsnog tot sluiting wordt overgegaan. ,,Mijn advocaat gaat bezwaar aantekenen. In een brief van de gemeente staat dat er langer drugs werd verhandeld. Waarom zijn ze dan niet eerder langs gekomen?''

Ingebroken

De man zegt dat hij niets met de drughandel te maken kan hebben, omdat hij tien maanden heeft vastgezeten. Er is in die periode wel ingebroken, zegt hij. ,,Daar is aangifte van gedaan. Ik ga hier niet zomaar weg.’’ Toch heeft hij zich voor de zekerheid alvast aangemeld bij opvangorganisatie De Tussenvoorziening.

De woning is van Mitros. De woningcorporatie conformeert zich aan de sluiting, zegt een woordvoerder. ,,Na een sluiting is een woning enige tijd niet beschikbaar voor de verhuur, maar we gaan er vanuit dat politie en gemeente goede redenen hebben.’’

De sluiting van een sociale huurwoning vanwege drugshandel komt niet vaak voor. Mitros zal de huurder vragen het huurcontract op te zeggen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, wordt de rechter gevraagd de overeenkomst op te zeggen.

Rijtjeswoning

Verderop in Kanaleneiland, aan de Cabrallaan, ging vorige week vrijdag een rijtjeswoning op slot na de vondst van een hennepkwekerij. Alle kamers stonden vol planten en er werd op een gevaarlijke manier illegaal stroom afgetapt. Bovendien werd er woonfraude gepleegd; er stonden drie mensen ingeschreven om een uitkering te krijgen, terwijl ze er niet woonden. De eigenaar van het huis werd aangehouden.

De woning maakt vanaf de buitenkant een verwaarloosde indruk. De sluiting staat niet aangegeven, zoals gebruikelijk is. Buren merkten niets van de illegale plantage. Ze constateren wel dat er nog steeds mensen naar binnen en buiten lopen. ,,De woning zou toch gesloten worden?’’, vragen ze zich hardop af.

De derde woning die binnen een week werd gesloten, staat aan de Sumatrastraat in Lombok. Ook hier werd gevaarlijk hennep gekweekt. Er is een nieuw slot aangebracht en op een gemeentelijke sticker staat: verboden toegang.