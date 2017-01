Neudeflat: geliefd bij architecten, gehaat door Utrechters

De Neudeflat, in 1958 ontworpen door de Rotterdamse architect Huig Maaskant, is het verlaagde plafond van de Utrechtse binnenstad (voor een toren van 57 meter hoog niet de beste metafoor): een al te nadrukkelijke reactie op die eeuwenoude rommel die er omheen staat. De stedenbouwkundigen van dienst hadden destijds nog radicalere plannen om voor altijd met die verdomde middeleeuwen af te rekenen. Een tweebaans autoweg moest er komen, dwars door het oude centrum. Utrecht moest een soort Tilburg worden: strak, ontdaan van al die loze ornamentering, aangepast aan gemotoriseerd verkeer. Modern. Gelukkig is dat onzalige plan tijdig afgeschoten. Maar die Neudeflat stond er toen al. Geliefd bij architecten met malle brillen, gehaat door Utrechters. Gisteren werd bekend dat het college van b en w de Neudeflat tot gemeentelijk monument heeft uitgeroepen. Wat betekent dat het pas over 100 jaar, als toekomstig modernisten zich roeren, voor sloop in aanmerking komt. Intussen gaan huurappartementen in de flat als zoete broodjes over de toonbank. Vanwege het fenomenale uitzicht op de oude binnenstad. Het kan verkeren.