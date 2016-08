'Niemand kan je hier uitlachen'

Ron: ,,We spelen alleen als het mooi weer is. Als het glad en nat is niet, want dan breek je je nek. Dit is een heel relaxed stukje Utrecht. Je hebt hier de ruimte en het is hier rustig. Niemand kan je uitlachen. Vroeger voetbalde ik op deze plek met zijn vader.''



Lars: ,,Vroeger woonde ik aan het water dat in verbinding stond met de Krommerijn. Ik heb vaak gevaren naar Rhijnauwen. We hebben water bij ons. En wat te eten. We beginnen om half tien en gaan door zolang het leuk is.''