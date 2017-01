Niemand laat een traan om vertrek van AC Restaurants

Henny Verkley weet al niet beter. Zijn AC Restaurant in De Meern komt opnieuw in andere handen. De 48-jarige algemeen medewerker werkt sinds 1990 in het bedrijf. Jumbo heeft de AC Restaurants overgenomen en laat ze ombouwen tot LaPlace-vestigingen, het restaurantgedeelte uit de failliete inboedel van het warenhuis V&D. Verkley weet nog dat het pand langs de A12 bij De Meern in handen was van één familie. ,,Het was toen voornamelijk een café voor truckers, later werd er een restaurant bijgebouwd. En weer later is het overgenomen door Ahold en een paar jaar geleden door Autogrill.’’

De naam AC staat toch nog steeds in het geheugen gebeiteld, het AC-gevoel is bij sommigen nog steeds aanwezig. ,,We zeggen nog steeds AC onder elkaar. Dat bekt wel net zo lekker’’, zegt een jonge medewerkster.

Ook in Nieuwegein, langs de A27, zit een restaurant van Alberts Corner. Ook dat wordt omgebouwd tot een LaPlace. De vestiging in Utrecht (langs de A2) ging een aantal jaren geleden op slot, nadat de A2 door de aanleg van de Leidsche Rijntunnel werd verlegd en het pand slecht bereikbaar werd voor automobilisten.

Dood spoor

AC was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw een begrip langs de snelwegen. Goed voor een snelle en betaalbare hap. Met die kenmerkende grote R op het dak. Maar de keten is ingehaald door de tijd. Geen kroketten op twee sneetjes brood meer. ,,Het restaurant zit op een dood spoor’’, meent Verkley. ,,Dat is mijn mening. De gasten van vandaag hebben heel andere wensen. Daar moeten we op inspelen. Investeren en innoveren, dat is hard nodig. Ik ben wel blij dat we worden overgenomen.’’

Logo Volledig scherm De grote R op de AC Restaurants © anp

Het restaurant langs de A12 bij Veenendaal kan ook wel een opfrisbeurt gebruiken. De tafels en stoelen zijn gedateerd en hier en daar zelfs versleten. Verder is er behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Deze week zijn er voornamelijk Duitse gasten die in het westen oud en nieuw hebben gevierd. ,,Het eten is goed, maar de locatie is niet heel gezellig’’, zegt een stel uit Dortmund. ,,Als we dit hadden geweten, waren we misschien wel doorgereden. We willen graag dat vakantiegevoel nog een beetje vasthouden. Dat is met dit restaurant niet helemaal gelukt.’’

Manager Henk Veldhuizen is het wel eens met zijn gasten. Hij vindt het de hoogste tijd voor een verbouwing. ,,Ik ben wel blij met de overname. Alleen de vaste gasten zullen het vertrek van AC misschien jammer vinden.’’

In de AC-vestiging in Veenendaal zit toevallig een medewerkster van het voormalige AC-restaurant in De Meern te eten. ,,Het zal een grote verbouwing worden, heb ik begrepen. De hele keuken verdwijnt en wordt vervangen door kleine, apart units. Als je iets Japans wilt weten, kun je dat bij de Japanse keuken bestellen. Vaste gasten, die er meestal op zondagochtenden zijn, zullen het misschien jammer vinden.’’