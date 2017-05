Niemand weet hoe Salam kon verdrinken

Salam verdronk in september 2015 na het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in haar woonplaats. Dat het meisje, dat samen met haar familie was gevlucht voor de oorlog in Syrië, gevonden werd op de bodem van het bad, is voor haar ouders nog altijd niet te verklaren.

,,We hebben de sluipschutters van IS overleefd. Ik bracht haar naar school in Nederland, waar ze veilig zou moeten zijn. Nu is ze dood", zei moeder Jumana in een emotionele slachtofferverklaring voor de rechtbank in Utrecht. ,,Wat is er gebeurd? Zij kunnen het weten", wees vader Nasar naar de badmeesters en leerkrachten naast hem.

Maar ook zij hebben geen antwoorden op de prangende vragen. ,,Het bad was leeg. Dat heb ik gecontroleerd", zei Sandrina van B. (40), die al zeventien jaar bij het zwembad werkt. ,,Er was een onderlinge vertrouwensband met de andere badmeesters. We hoefden elkaar maar aan te kijken, dat was genoeg. Het is altijd goed gegaan."

Protocollen

Tot die fatale septembermaandag in 2015. De officier van justitie verwijt de vijf betrokkenen dat zij zich niet voldoende te hebben gehouden aan de bestaande protocollen.

Die waren niet bekend bij de twee leerkrachten van de Ericaschool. ,,Die heb ik echt nog nooit gezien", zei leerkracht Renata B. (59). ,,Niemand heeft me ooit gezegd wat ik moest doen rondom het schoolzwemmen. Er werd niets van me verwacht. Als ik te veel keek, dan gingen de kinderen zwaaien. Dat probeerde ik te voorkomen." Haar collega Rob K.: ,,Ik wist dat de protocollen en plannen bestonden, maar ze zijn nooit met ons besproken. Ik was er vooral als achterwacht."

Diepe bad

De rechters vroegen de verdachten of zij naar hun idee iets verkeerds hebben gedaan. 'Nee', was het antwoord. Maar hoe kon het dan dat Salam in het diepe bad gevonden werd? Nota bene door een andere badgast, nadat alle kinderen al gedoucht waren? Klasgenoten verklaarden dat Salam - die niet kon zwemmen en les had in het ondiepe bad - bij het vrij spelen in het diepe bad was gesprongen. Een kind zag haar zelfs op de trap van de duikplank. De badmeesters verklaarden dat zij Salam daar niet hadden gezien.