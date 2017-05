Niet rappen maar verplicht neuzelen

Die immens populaire rapgroep uit Rotterdam zou als Ambassadeur van de Vrijheid per helikopter álle Bevrijdingsfestivals aandoen. Maar één van de broederminnende vrijheidsdiplomaten had zich tijdens een voetbalwedstrijd laten filmen terwijl hij 'Hamas, hamas, Joden aan het gas' riep. Toen de ophef daarover niet wilde luwen, besloot Broederliefde, heel verstandig, de eer aan zichzelf te houden en werd ik, MC 'Wild' Goos, als vervanger gecontracteerd. Dat laatste is uiteraard een grapje. Maar ik was wel degelijk gevraagd een optreden op het Bevrijdingsfestival te verzorgen.

Opgetogen

Dochter, een prille bezoeker van het festival, was daar zeer opgetogen over en maakte mijn engagement via Snapchat aan haar vriendinnen wereldkundig. Toen durfde ik niet meer te zeggen dat ik niet was gevraagd om op het hoofdpodium dope rhymes te spitten (lees: een stukje te rappen), voor een publiek van zwijmelende jonge vrouwen, maar om deel te nemen aan een paneldiscuzzzzz.... (sorry, ik viel zelf even in slaap), enfin, om deel te nemen aan een paneldiscussie met als thema 'Dialoog of discussie?' Ja, echt.

Witte mannen

Er zijn van die verplichtingen waarvan je al spijt hebt op het moment dat je toezegt. En dit was er een van. Mensen gaan naar festivals om naar bandjes te luisteren, bier te drinken. Niet om naar discuzzzzzzz.... (excuus, ik dommelde weer even weg), niet om witte mannen van middelbare leeftijd over maatschappelijk verantwoorde onderwerpen te horen neuzelen. Maar ja, ik had mijzelf verplicht. Zo meldde ik mij gistermiddag bij de artiesteningang van park Transwijk, alwaar mij een all access polsbandje voor artiesten werd aangemeten. Even later nam ik op het Vrijheidspodium met drie andere panelleden achter een tafel plaats, die uitkeek op een vrijwel uitgestorven festivalweide. De beoogde dialoog met het publiek pakte daarom nogal eenzijdig uit.