'Niet weer een fietsstraat alsjeblieft'

Mislukt

Het werkte niet, want de fietsers werden opgejaagd door bussen en auto's. De voor ruim drie ton aangelegde straat werd twee jaar later weer ontmanteld.



Onder de Facebookuitnodiging voor de informatieavond over de herinrichting verwijzen veel reacties naar dat mislukte avontuur.



,,Eerst die Hugo van der Steenhoven de boel laten verstieren door het zogenamd fietsvriendelijker te maken en nu weer grof investeren om zijn misstappen goed te maken''. Of: ,,Hou toch op! Weer verbouwen voor een half miljoen voor iets wat niet werkt.''



Mijntje Bos is voorzitter van van winkeliersvereniging Maliekwartier, waarin vrijwel alle ondernemers van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn veregenwoordigd. ,,We zijn tegen de komst van een fietsstraat, omdat de bereikbaarheid met bus, fiets en auto, zoals het nu dus is, een groot pluspunt is. We zijn niet alleen een winkelgebied voor de buurt, maar er komen hier ook mensen uit andere delen van de stad en zelfs uit De Bilt en Bunnik. Die verliezen we als de parkeergelegenheid verdwijnt ten koste van een fietsstraat.''