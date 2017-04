Nieuw festival over oorlog en vrede in Culemborg

Artistiek leider van het festival is Izabela Pacholec, geboren Poolse en nu producent en regisseur in Den Haag. ,,Izabela brengt niet alleen een hoop ervaring, maar ook een heel nieuw netwerk met zich mee'', zegt directeur Mark van Dooren van de Gelderlandfabriek. ,,In My Head is een concept met veel mogelijkheden. We gaan verschillende werelden laten zien in een inhoudelijk festival. Zoiets past helemaal bij de Gelderlandfabriek. Bij deze eerste editie haken we aan bij de jaarlijkse traditie van herdenken en vieren. We laten zien dat we rond 4 en 5 mei niet alleen stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij andere conflicten.''