Nieuw kort geding om ontruiming pand bedreigt voortbestaan alFitrah

Pandeigenaar Patrick van der Sman is er helemaal klaar mee. ,,Ik wil alFitrah onherroepelijk eruit hebben. Het is voor mij onbegrijpelijk dat zij alleen de huur betalen als de rechter hen daar in een door ons aangespannen kort geding toe dwingt. Anders betalen ze simpelweg niet.” Van der Sman begrijpt ook niet waarom de rechter in drie eerdere kort gedingen niet al tot ontruiming is overgegaan.



,,Elke normale huurder was er door de rechter allang uitgezet. Kennelijk durft men het met deze organisatie niet aan. De rechter heeft uitzetting alleen als dwangmiddel gebruikt, om betaling af te dwingen. Ik wil ze echt eruit hebben.” De huurachterstand van de organisatie uit de Utrechtse wijk Overvecht is inmiddels opgelopen tot ruim 100 duizend euro, het tweede en derde kwartaal van de huursom is niet betaald.