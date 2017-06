Nieuw preuvenement strijkt neer voor Slot Zeist

Meggie van Dijk van Slot Zeist Horeca laat weten dat Slot Zeist Proeft! wél echt doorgaat. ,,En we hebben niet eens een budget. Als we maar uit de kosten komen.’’ En zo mag Zeist dan toch een primeur beleven. Het evenement Proef Amersfoort, dat al 15 jaar vermaard is en jaarlijks ruim 20.000 bezoekers trekt, is het voorbeeld. ,,We beginnen klein. We willen eerst kijken of mensen enthousiast zijn. Als het aanslaat, willen we het elk jaar doen. Het moet een gezellig evenement worden met eten, drinken, muziek, activiteiten voor de kinderen en rondleidingen door het slot. We willen dat er weer wat leuks gebeurt. Zeist is een leuk dorp. Maar het moet meer gaan bruisen!’’