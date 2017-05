Nieuw team buurtsportcoaches zetten Lopik in beweging

Zij richten zich in de zomer met name op Zwembad Lobeke en in de overige maanden op beweeg- en leefstijlprojecten, zoals de Sportinstuif, Fit4Kids voor basisscholen, Trainers voor de Klas, Move Mates - waarbij kinderen worden opgeleid tot speelpleincoach - en het volwassenenproject Lopik Beweegt.

Linda Buitelaar, woonachtig in Benschop, zag het team worden versterkt met de ervaren en in Lopik geboren Dennis Boele en de juist afgestudeerde Mark van den Pol. ,,We hebben een mooie mix aan kwaliteit en ervaring’’, aldus provinciaal teamleider Patrick Hilhorst. ,,Met dit team beheersen we alle facetten van sport- en beweegstimulering. We kijken ernaar uit om de gemeente Lopik letterlijk in beweging te krijgen.’’