Nieuwe advocaat voor Mark de J. in moordzaak Everink

Kunstwerken bij het Utrechtse stationsgebied blijven zichtbaar

11:16 Twee van de zes kunstwerken van het project Public Works in het Utrechtse stationsgebied blijven zichtbaar voor het publiek. Het ledbord Arrivals / Departures op de promenade langs de stationshal en de bijzondere hijskraan Gone with the wind blijven de komende jaren. Wel wordt de kraan noodgedwongen verhuisd.