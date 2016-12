Nieuwe bewoners De Helling meteen op de bon

Emmy Werleman was één van de ongelukkigen die een bekeuring van 99 euro kreeg gepresenteerd van een Buitgengewoon Opsporings Ambtenaar (boa). ,,Projectontwikkelaar Jebber zei tijdens de bezichtiging en de oplevering van de appartementen over parkeren tijdens de verhuizing dat iedereen gewoon voor de deur kon parkeren om zijn spullen naar binnen te brengen. Maar dat leverde meteen een reeks aan boetes op.''



Volgens Werleman is het terrein waar de meeste mensen aan het verhuizen zijn privéterrein van Jebber. ,,Kennelijk is een iets te enthousiaste boa bonnen gaan schrijven. Er worden daar vierhonderd appartementen opgeleverd en al die mensen moeten hun spullen verhuizen. Dat is natuurlijk lekker scoren voor zo'n boa, maar dat creëert verhuistechnisch een mission imposible voor de nieuwe bewoners.''



Waarschuwing

Vanmiddag werden verhuizers bij De Helling door medewerkers van Jebber gewaarschuwd voor een parkeerbon. Zij plakten stickers op geparkeerde auto's voor het appartementencomplex met de waarschuwing dat lang parkeren niet is toegestaan.



,,Laden en lossen mag'', zegt een medewerker van Jebber. ,,Maar mensen die hun auto uren parkeren zonder dat ze nog aan het laden en lossen zijn, lopen de kans op een bekeuring. Die moeten hun auto dan na het verhuizen even een stukje verderop in de buurt parkeren. Daar waarschuwen ze nu voor.''



Bonnen schrijven

Woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeentee Utrecht komt met eenzelfde uitleg. ,,Er zijn bij De Helling de afgelopen maand acht mensen bekeurd en acht gewaarschuwd.''



Volgens de woordvoerder is de gemeente niet uit op het schrijven van bonnen bij de verhuizers. ,,We doen niet kinderachtig bij laden en lossen, maar als ze een uur later nog op het voetgangersgebied staan, dan treden ze op.''