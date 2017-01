'Nieuwe blaashal kan er al over een week staan'

Op het moment dat het vuur gisteren eind van de ochtend uitbrak, was er niemand in de blaashal, waar twee tennisbanen liggen.



Oorzaak van de brand, waarvan de rook in grote delen van de stad te zien was, is niet bekend. De schuur waarin de elektriciteitskast stond, diende ook voor opslag.



Eigenaar Ruud Nijenhuis, die naast het tennispark aan de Weg naar Rhijnauwen woont, was niet thuis. Bij hem en de naastgelegen woonwagens was als gevolg van de brand de stroom uitgevallen.