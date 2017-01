Nieuwe inzamelingsactie voor gebedshuis Culemborg

Bij eerdere acties voor de herbouw van de moskee - die zou komen in voormalig zwembad De Meer dat eind vorig jaar door brand werd verwoest - is al 400.000 euro opgehaald. „We hopen weer in de buurt van zo’n bedrag te komen”, zegt Hassan Barzizaoua, voorzitter van de moskee. „Grote voordeel is nu dat we de mensen thuis kunnen bereiken.”

In totaal is er 2,5 miljoen euro nodig voor het nieuwe gebouw. „In drie dagen krijgen we 35 uur livestream televisie. HudaTV besteedt elk weekend aandacht aan een goed doel. Daar kom je niet zomaar tussen. We zijn heel dankbaar voor de zendtijd die we krijgen.”

Activiteiten

Na de actie op televisie leunt het bestuur van de moskee in Culemborg niet tevreden achterover. „We gaan een voetbaltoernooi houden. Er staat een benefietgala gepland voor zo’n driehonderd vrouwen. Er komen veilingen en we houden ook een sport- en speldag voor de jeugd”, zegt Barzizaoua. Bij de laatste activiteit staat het inzamelen van geld niet centraal. „We houden ook oog voor het sociale element. De binding met de stad. Die verliezen we niet uit het oog.”

Uiteindelijk komt alles goed. „We zijn ervan overtuigd dat we er met z’n allen uitkomen. Desnoods met enige vertraging, maar de planning is twee jaar.”