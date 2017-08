Nieuwe lobbyreis naar Spanje voor Vuelta-start in Utrecht

Het is de bedoeling dat de Ronde van Spanje, ook wel de Vuelta genoemd, in 2020 in Utrecht start. ,,We hebben zaterdag opnieuw een ontmoeting met de directie van de Vuelta,” vertelt Cor Jansen namens het BPU, waar Utrechtse bedrijven en instellingen in zijn verenigd.

,,We merken dat er bij veel Utrechtse bedrijven en instellingen veel enthousiasme is voor de komst van de Vuelta. We drijven nog volop op de flow van de Tourstart.” Tijdens de lobbyreis gaan de BPU-leden ook langs diverse Nederlandse wielerteams en wielrenners om steun te vragen voor een start in Nederland.

Tijdens de lobbyreis vorig jaar kwam Jansen al met een heel goed gevoel thuis met brede steun vanuit de Horeca en Hotel en enthousiasme bij de Vuelta-directie. ,,Ook de Jaarbeurs is bij de lobbyreis aanwezig. Dat is een hele belangrijke partij in dit proces. Het is goed dat de mensen van de Vuelta zien dat zij er bij zijn.” Matthieu Hermans, voormalig wielrenner en veelvuldig etappewinnaar in de Vuelta, gaat mee als ambassadeur van de lobby.

Breda

Ook de gemeente en de provincie is komend weekend in Spanje te vinden. Een ambtelijke delegatie van de gemeentes Utrecht en Breda en de provincies Utrecht en Breda zijn daar in het kader van de haalbaarheidsstudie die momenteel loopt. Het is namelijk de bedoeling dat de Vuelta ook West-Brabant aandoet en finisht in Breda.

Het is de bedoeling dat de Vuelta, anders dan de Tour in 2015, drie dagen in Utrecht blijft. Het moet beginnen met een ploegentijdrit die op vrijdagavond wordt verreden. Jansen: ,,Het plan is om met die tijdrit alle wijken van Utrecht aan te doen. Dat kan met een parcours van ongeveer 25 of 25 kilometer.”

Zaterdag is dan de eerste etappe Utrecht - Utrecht, die over de Posbank, de Grebbeberg, de Utrechtse Heuvelrug, de Lekdijk bij Amerongen en via Houten en Nieuwegein voert. ,,We willen er dan een echt feestje voor de hele provincie Utrecht van maken,” aldus Jansen. Zondag is er dan de etappe Utrecht - Breda.

