Nieuwe looproute van Utrecht CS naar het Vredenburg moet 'aantrekkelijker'

Over enkele weken spreken de gemeente, Hoog Catharijne-eigenaar Klépierre, bewoners en TivoliVredenburg met elkaar over welke manieren er mogelijk zijn om van de route een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. De Vlaamse en Hollandse Toren (tussen TivoliVredenburg, Hoog Catharijne en De Vredenburg) liggen nu aan weerszijden ingesloten tussen gevels met een gesloten uitstraling.

Afgesloten

En dat moet anders vinden raadsleden en andere betrokkenen. Zeker nu het nieuwste deel van het winkelcentrum na 22.00 uur tot 06.00 uur ’s morgens op slot gaat en een einde is gekomen aan de looproute waarlangs miljoenen mensen 35 jaar lang in min of meer rechte lijn door het winkelcentrum tussen Vredenburg en station liepen.

Volledig scherm Vanaf 22.00 uur zijn de deuren dicht en moet er worden omgelopen. © AD

Passanten stuiten nu in de grote hal over de toekomstige singel, de Stadskamer na 22.00 uur op een rolluik. Ze moeten nu door een zijdeur naar buiten om door de Hollandse Toren in een hoekje van het Vredenburgplein uit te komen. Die passage kent slechts achterdeuren van winkels en verlaten kantoren van TivoliVredenburg.

Coalitiepartijen VVD en GroenLinks hadden liever gezien dat de doorgang door het winkelcentrum ’s avonds gewoon open is, maar hebben er wel begrip voor dat Klépierre met de gemeente anders heeft besloten. ,,Maar daarom is het belangrijk dat deze nieuwe route een stuk prettiger wordt,’’ zegt GroenLinks raadslid Monique Bollen die het thema via een aangenomen motie eerder aankaartte in de gemeenteraad.

Volledig scherm De nachtroute via de draaideur aan de zijkant van de Stadskamer. © AD

Verlichting

Ook VVD raadslid André van Schie heeft eerder aandacht gevraagd voor de kwestie. ,,Het is zaak dat er meer verlichting en straatmeubilair komt. De route zelf is verder prima. Het is belangrijk dat er een route is die het Vredenburg met het station verbindt en dat die route veilig en prettig is. Aan dat laatste moet dus wat ons betreft nog wat worden gedaan.’’