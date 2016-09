Nieuwe ontwikkelingen in moordzaak De Meern

Anzi verbleef volgende politie op een recreatiepark in Vinkeveen, maar de politie wil graag weten in welke woning dat precies was. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij twee dagen voor zijn dood te zien was met twee onbekende mannen.



Anzi werd op 19 september 2015 doogeschoten, vermoedelijk met een automatisch wapen, op een parkeerplaats bij De Meern in zijn witte Fiat 500. Dat gebeurde op een zaterdagavond met een spervuur aan kogels, vermoedelijk uit een automatisch wapen.