Nieuwe pacemaker-techniek UMC Utrecht kan leiden tot minder sterfte

Eind 2016 startte het UMC een proef met als doel een optimale beeldgestuurde plaatsing van CRT’s te ontwikkelen. Zo kunnen artsen dus als het ware real time meekijken in het hart. Cardioloog Matthias Meine is er blij mee. ,, Nu we de verschillende gebieden van het hart optimaal in beeld kunnen brengen, zal door een nauwkeuriger plaatsing van de stimulatiedraden bij meer patiënten de pacemaker in één keer goed werken. Ook duurt de procedure minder lang omdat we de draden direct op de juiste plekken kunnen plaatsen. Dit is een groot voordeel voor de patiënten én voor de zorgverlener: de procedure is korter en eenvoudiger, de röntgenstralingsbelasting neemt af, en het resultaat is beter. Hierdoor verbeteren de vooruitzichten en de kwaliteit van leven, én worden er aanzienlijke kosten bespaard.”