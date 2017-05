Nieuwe plannen verbetering De Liesbosch

update Schoten gehoord op Krugerstraat, drie verdachten aangehouden

11:00 Op de Krugerstraat in Utrecht zijn vanochtend vroeg drie personen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij een schietincident. Bij het onderzoek dat de politie instelde op een binnenterrein, werd een wietplantage ontdekt. Het is nog niet bekend hoe groot die wietplantage is.