Nieuwe plannen voor woningen op Kraanterrein Doorn gepresenteerd

Op 20 juni presenteren de gemeente en projectontwikkelaar Slokker Vastgoed de eerste tekeningen. Het grootse deel van de 32 nieuwe huizen bestaat uit rijtjeswoningen. Verder komen er zes twee-onder-een-kapwoningen, één seniorenwoning en één vrijstaande woning. Auto’s kunnen straks het nieuwe wijkje in via de Acacialaan en de Oude Woudenbergseweg, wat volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer ‘een bewuste keuze’ is. ,,Want dat is geen route die uitnodigend is voor sluipverkeer.’’

Meer lucht

Boonzaaijer: ,,Bewoners kunnen de plannen 20 juni inzien en met op- en aanmerkingen komen. Slokker is bereid om dingen aan te passen. Ik verwacht geen gekke reacties. Als je deze bouwplannen vergelijkt met de vorige, dan zie je dat het veel meer lucht heeft gekregen. In het eerdere plan stonden de woningen strak tegen elkaar en hadden ze ondergrondse parkeerplekken. Daar waren niet alle bewoners enthousiast over. Nu komen er minder huizen, met meer ruimte en groen en parkeerplek op straatniveau. Dit is meer een stijl die hier past, het is minder stads.’’ Als alles meezit, kan de bouw in 2018 beginnen.

Het terrein tussen de Acacialaan, Dorpsstraat en Oude Woudenbergseweg ligt al jaren braak en is een doorn in het oog van het dorp. In 2007 werd een bouwvergunning verleend voor de bouw van 39 woningen op het Kraanterrein. Echter niemand wilde het destijds kopen, waardoor het plan werd afgeblazen.