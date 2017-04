Nieuwe poging voor koopzondag Lopik

Er moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid in de kernen en ontwikkelingen in de samenleving, vindt de PvdA. Ze wijst op de toekomstvisie Lopik 2013, waarin staat: ,,De aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen is cruciaal voor een leefbare samenleving. Meegroeien met de samenleving is het uitgangspunt. Maar ook het inspelen op behoeften van doelgroepen.’’

Quote Bij Intratuin is de zondag de beste dag qua be­zoe­kers­aan­tal­len. Weliswaar ligt er geen hoofdrol bij de gemeente voor het in stand houden van voorzieningen, maar ze is wel de enige die de winkelsluitingswet kan aanpassen, zeggen de indieners. ,,Bij Intratuin is de zondag de beste dag qua bezoekersaantallen. De klantenaantallen van de Plusmarkt in Lopik zijn in december uiteindelijk boven de 800 uitgekomen. Dat is tien procent van het inwoneraantal van de kern Lopik. De omzet op deze zondagen lag alweer aanzienlijk hoger dan in 2015.’’ Bijkomend voordeel: ,,De extra verkoopdag leidt tot een aanzienlijke afname in het weggooien van verse producten.’’

Shoppen op zondag

Nu al winkelen veel inwoners op zondag in IJsselstein of Utrecht. Voorkomen moet worden dat winkels in de eigen kernen moeten sluiten, aldus het voorstel. ,,De aard van de dorpscentra in de gemeente Lopik is er niet naar om uitgebreid te shoppen op zondag. Maar wel moet worden voorkomen dat er afvloeiing naar IJsselstein plaatsvindt. Vooral in Benschop is dit een probleem, waar sprake is van 28 procent afvloeiing van de omzet. Daarvan wordt geschat dat tien procent door de zondagsopenstelling wordt veroorzaakt.''