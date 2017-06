Nieuwe poging vuurwerkshow bij Utrechtse Piekenkermis

De organisatie van de Piekenkermis in Utrecht doet dit jaar een nieuwe poging om op 7 juli vuurwerk te mogen afsteken in Park Lepelenburg.

De kans dat ze haar zin krijgt is klein. Vorig jaar sneuvelde de vuurwerkshow, een traditie van een kleine 30 jaar, na protesten van de Partij voor de Dieren en de Stichting Behoud Lepelenburg. Beide willen het broedseizoen niet verstoren. Het vuurwerk is met name slecht voor dieren, menen de fractie en de omwonenden.

Ook dit jaar is de Partij voor de Dieren in het verweer gekomen tegen de plannen van de kermisexploitant. Hoewel de gemeente nog geen besluit heeft genomen over de vuurwerkshow op 7 juli, roept de partij nu al iedereen op hier bezwaar tegen te maken. Ook de Stichting Behoud Lepelenburg, die zegt te spreken namens de omwonenden, blijft tegen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, komt er een algeheel vuurwerkverbod in de algemene plaatselijke verordening van Utrecht.

Peiling

Een vuurwerkverbod bij de Piekenkermis kan bij lezers van het AD op heel weinig steun rekenen. Een peiling wijst uit dat van de kleine 1.800 respondenten ruim 80 procent een vuurwerkverbod op de Piekenkermis, die onderdeel is van het Maliebaanfestival, afwijst. Vele Utrechters kwamen juist ‘s avonds naar Park Lepelenburg om van de show te genieten.

Na de bezwaren vorig jaar ging de gemeente in gesprek met de organisator. Hij zag toen af van het omstreden vuurwerk. Even was er sprake van dat een lasershow in plaats van het siervuurwerk te zien zou zijn, maar ook die ging niet door.

Fractievoorzitter Eva van Esch is niet onder de indruk van de resultaten van de AD-peiling. ,,Ik zou graag alle dieren laten stemmen. Dat geeft een heel andere uitslag.’’ Ook mensen ondervinden veel hinder van het vuurwerk, benadrukt de PvdD.

Van Esch staat open voor alternatieven om de Piekenkermis aan te kleden. ,,Het hoeft niet per se niks te zijn. Ik zou zeggen: verzin wat anders, zoals een lasershow. Je kunt ook een feestje hebben zonder vuurwerk.’’

De Partij voor de Dieren spit alle aanvragen van festivals door om te kijken of er vuurwerk wordt afgestoken. Dat was in eerste instantie het geval bij Zomerkriebels, maar daar is het vuurwerk nu uit de programmering geschrapt.