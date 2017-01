Nieuwe school komt naar Utrecht: vier dagen les en weinig huiswerk

Hoewel de School voor Persoonlijk Onderwijs regelmatig in botsing kwam met de Onderwijsinspectie - bijvoorbeeld over de regels rond het oprichten van een nieuwe school of over snipperdagen voor de leerlingen - oordeelt de inspectie positief over de onderwijskwaliteit. Afgelopen zomer publiceerde de Onderwijsinspectie haar bevindingen over de oudste twee vestigingen, die in Kapelle en in Hardegarijp. Die in Geldermalsen is nog te nieuw. In Kapelle en Hardegarijp vond ze de lessen 'gestructureerd'. Ze verlopen in een goede sfeer. De lange lesuren worden goed aan onderwijs besteed: leerlingen worden mede dankzij streng optreden van de leraren niet snel afgeleid door hun mobiele telefoons of het internet op hun laptop. Dankzij het digitale lesmateriaal kunnen leerlingen in hun eigen tempo werken. De scholen bestaan nog relatief kort, waardoor de Onderwijsinspectie nog niet kon oordelen over behaalde cijfers. De havo-leerlingen van de school in Kapelle deden in 2015 voor het eerst eindexamen. Het gemiddelde cijfer was een 6,2, waar dat landelijk een 6,3 was. Het verschil kan volgens de inspectie komen doordat leerlingen in meer dan het voorgeschreven aantal vakken examen doen.