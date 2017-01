Nieuwe serie Vrijheidscolleges start in Utrecht

De landelijke start van een nieuwe serie Vrijheidscolleges vindt dit jaar plaats in Utrecht. Op zondag 12 maart houdt Amerikadeskundige Maarten van Rossem een lezing in TivoliVredenburg over de kwetsbaarheid van onze democratie. De Vrijheidscolleges zijn een serie lezingen in aanloop naar het Bevrijdingsfestival.

Andere sprekers in Utrecht zijn Eric Corton, Sunny Bergman en Naema Tahir. Op 5 april is tv- en radiopresentator Eric Corton te horen in Kytopia. Op 13 april spreekt documentairemaakster Sunny Bergman in de bibliotheek aan de Oudegracht en op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk (dat zijn 25e editie beleeft) houdt de Pakistaans-Nederlandse schrijfster Naema Tahir een lezing.

De Vrijheidscolleges vinden sinds 2013 (de start was in Utrecht) jaarlijks plaats als opmaat naar 5 mei. De lezingen zijn gebaseerd op de ‘Four Freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt. Inmiddels worden de Vrijheidscolleges in tien provincies georganiseerd. Andere sprekers zijn onder andere programmamaker Prem Radhakishun, schrijfster Simone van Saarloos, cabaretier Dolf Jansen en oud-politicus Boris van der Ham.

Thema van de colleges is vrijheid in de ruime zin van het woord. Dit jaar gaan de sprekers in op vrijheid van meningsuiting in een tijdperk van terrorisme en Trump. Geldt de vrijwaring van angst en gebrek ook voor vluchtelingen? Hoe gaan we om met de vrijheid van religie als deze botst met de vrijheid van meningsuiting?