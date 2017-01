Nieuwe spoorbrug voor Utrecht in de maak

Alleen al bij HSM Schiedam is dagelijks zo’n 30 man bezig met het in elkaar lassen van onderdelen. Kolossale stukken staal worden hier omgevormd tot al even kolossale stukken brug. Die wordt zo groot (170 meter lang) dat HSM niet eens voldoende ruimte heeft om ‘m helemaal zelf te bouwen. Om de drie boogdelen te maken is nog wel plek, maar voor de drie dekdelen niet. Die zijn uitbesteed aan Hollandia in Krimpen aan de IJssel.

,,Onze hallen zijn weliswaar heel groot, maar deze brug wordt enorm’’, zegt Thomas Langejan, project engineer bij HSM op de site van spoorbeheerder ProRail. ,,Dus hebben we een deel belegd bij Hollandia. Op dit moment zijn we bezig met het eerste boogdeel. Elk deel is een kleine 60 meter lang. We hebben staal ingekocht dat we op maat knippen, waarna we de onderdelen aan elkaar lassen. Veel werk, maar alles gaat voorspoedig.”

Voor op schema

Zo voorspoedig zelfs dat het werk voor ligt op schema. Het laswerk moet in april klaar zijn. Dan worden alle onderdelen naar een bouwterrein op de westoever van het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht gevaren. Volgens ProRail levert het monteren van de onderdelen op deze ‘rustige locatie’ voor omwonenden het minste last op.

De gemonteerde brug, die 3000 ton weegt, wordt in november met behulp van pontons tussen de bestaande bruggen (de Gele Brug en de huidige spoorbrug) geschoven. Een precisiewerkje: er zit soms maar 20 centimeter tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Ligt de brug er dan kan de aanleg van de sporen beginnen. Dat moet in april 2018 klaar zijn. Vervolgens gaat de oude spoorbrug zeven maanden buiten bedrijf voor een opknapbeurt. December 2018 moet het hele project klaar zijn en is dit stuk spoorverdubbeling een feit.

