Nieuwe trams lijken technisch gezien nauwelijks op die uit 1983

Het Tech College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein speelt in op de behoefte aan een state-of-the- artopleiding voor onderhoudsmonteurs. Het opleidingsinstituut werkt daarbij nauw samen met Stadler, dat het onderhoud van de trams voor z'n rekening neemt.

Vorige week presenteerden vervoerder U-OV en opdrachtgever de provincie Utrecht feestelijk de eerste nieuwe tram die inmiddels vanuit het Sopaanse Zaragoza in de Nieuwegeinse remise is gearriveerd. Het komend jaar komen de overige 26 tramstellen aan. Binnenkort worden 's nachts proefritten gereden, later volgen uitgebreide tests op het tracé van de Uithoflijn, voor dit in de zomer van 2018 echt in gebruik wordt genomen. Zo groeit ook geleidelijk de behoefte aan speciale deskundigheid voor onderhoud aan het nieuwe materieel.