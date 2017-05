Cocaïne

Hoofdverdachte in het proces is douanebeambte Gerrit G. Hij liet volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de Rotterdamse haven duizenden kilo’s cocaïne door en werd daar door de andere verdachten goed voor betaald. Gigantische bedragen waren ermee gemoeid. Bij de één - Gerrit G. - stond ruim een miljoen in een boodschappentas onder de kapstok, de ander - Dennis van den B. - had een miljoen euro bij familie in een holle tafelpoot verstopt. Tegen G. is zestien jaar cel geëist, Van der B. hoorde twaalf jaar tegen zich eisen. Schiedammer René F. hangt acht jaar cel boven het hoofd.