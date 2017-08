Het bestuur is blij. Het dreigde de stekker uit de club te moeten trekken als er zich geen nieuwe vrijwilligers zouden melden. Interim-voorzitter Vivianne Zeestraten weet niet precies hoeveel mensen zich hebben aangemeld, maar is opgelucht over de nieuwe aanwas.

In de komende weken wordt er met de nieuwe mensen gesproken over een functie. ,,Voor prestaties heeft Turn4u dringend handen nodig'', stelde Zeestraten eerder. ,,Anders zullen we moeten we de stekker uit de vereniging trekken.''

Maatschappelijk probleem

Zo ver is het dus niet gekomen. ,,Het is moeilijk om mensen te vinden'', weet Zeestraten. ,,Dat is een maatschappelijk probleem. Gelukkig hebben mensen zich gemeld. Turn4u is een mooie club en dat willen graag zo houden.''

Turn4u heeft ongeveer 400 leden en is een fusievereniging van vier turnclubs.