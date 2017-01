Nieuwe zoektocht naar antwoorden rond dood Sjaak Gerwig

De moord in 1995 op Sjaak Gerwig uit Utrecht is één van de zaken op de coldcase-kalender, die vandaag in gevangenissen zijn uitgedeeld.

Sjakie Gerwig (18) was een vrolijke spring-in-’t-veld en een clown, maar hij ging zich volgens zijn familie nooit te buiten aan drank, drugs of zelfs maar sigaretten. Hij wilde het leger in om er onder meer zijn rijbewijs te halen. Volgens zijn vriendin zouden ze zich in juni 1995 eerst verloven. ,,Zover is het niet meer gekomen’’, zegt ze ruim twintig jaar later.

Claudia van ’t Veld (39) vindt nog steeds dat Sjakie Gerwig de liefde van haar leven was en ís. Ook nadat hij op 2 april 1995 dood werd gevonden in de Ravenswetering in Laagraven. Drie dagen ervoor was hij nog bij Claudia langs geweest. Volgens haar liep hij, zoals altijd, fluitend weg. Volgens de familie van Sjakie waren er echter wat spanningen en wilde hij het uitmaken. Zijn tante Bernadette Cöhrs beweert dat het al uit was vóórdat Sjaak vermoord werd.

Herdenken

Quote Sinds ik hoorde dat zijn zaak op de cold­ca­se-ka­len­der staat, ben ik weer helemaal van slag Claudia van ’t Veld Alsof ze bijna het tegendeel wil bewijzen, herdenkt Claudia haar vriendje nog elk jaar op zijn sterfdag op haar facebookpagina. Ze maakte ook een gedenkplaatje op begraafplaats Daelwijck, waar ze regelmatig naar toe gaat. ,,Ik heb al jaren een hele lieve partner en met hem een dochter van 15 jaar. Hij is mijn tweede grote liefde, maar Sjaak blijft mijn eerste. Dat weet mijn man en dat is ook prima. Sinds ik maandag hoorde dat zijn zaak op de coldcase-kalender staat, ben ik weer helemaal van slag. Dat effect heeft hij nog steeds op mij.’’

Claudia is waarschijnlijk de laatste die Sjaak levend zag voordat zijn moordenaar(s) toesloeg(en). Hij was bij haar langs geweest in de Baarsstraat in Hoograven en ze spraken bij het afscheid af dat ze elkaar de volgende dag weer zouden zien. Zover kwam het niet. Hij werd dood gevonden.

Geslagen

Sectie wees uit dat Sjaak door slagen op zijn hoofd om het leven was gekomen. Een rechercheteam van twintig man zette zich op de zaak. Al snel ging het gerucht dat hij voor iemand anders was aangezien, maar daar bleek niets van tijdens het rechercheonderzoek.

Eind april deed de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. Er kwamen tien tips binnen, maar die leidden tot niets. De zaak zat op een dood spoor. In juli van dat jaar werden alsnog twee mannen aangehouden. Ze zaten enkele weken vast, maar bleken toch niets met de zaak te maken te hebben.

In 2006, ruim tien jaar na de moord, doet de politie een nieuwe poging de zaak nieuw leven in te blazen, tevergeefs. Nu staan het verhaal en foto van Gerwig in de coldcase-kalender die onder bewoners van een aantal Nederlandse gevangenen verspreid is.

Positief

Claudia vindt de nieuwe aandacht positief. ,,Ik ben heel blij, ze blijven het tenminste proberen. Ik kan het sowieso niet meer afsluiten, maar het zou wel veel meer rust geven als we weten wat er is gebeurd.’’

Quote We hebben het nu redelijk goed kunnen afsluiten, al zal het nooit helemaal slijten Yvonne van de Klomp Van moeder Yvonne van de Klomp hoeft de hernieuwde aandacht niet meer zo nodig. ,,Ik was al lang blij dat ie destijds is gevonden. Dat was heel belangrijk. Je ziet zo veel zaken voorbijkomen waarvan de nabestaanden niet eens weten of hun familielid wel dood is. We hebben het nu redelijk goed kunnen afsluiten, al zal het nooit helemaal slijten.’’

Van de Klomp is gescheiden van de vader van haar zoon. Haar dochter vond hem dertien jaar geleden dood in bed. De dochter, die 14 jaar was toen haar broer werd vermoord, heeft de dood van haar broer en vader nooit goed kunnen verwerken en heeft nu hulp nodig.