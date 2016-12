Nieuwegein gaat experimenteren met betaald parkeren

Nieuwegein gaat experimenteren met betaald parkeren in de parkeergarages in de binnenstad. Zo is vanaf januari het tweede uur gratis en een all in tarief in de avond. De gemeente hoopt met aantrekkelijke parkeertarieven meer bezoekers te trekken en tegelijk een gezonde parkeerexploitatie garanderen.