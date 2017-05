Toen Jeanette Overbeek in 1976 kwam wonen in de Rijtuigenbuurt in Nieuwegein, was dat nog echt een pareltje. Ze kwam er wonen als jonge verpleegkundige, die een baan had gevonden in het Antoniusziekenhuis. Het typische bloemkoolwijkje in Batau-Zuid was zo’n beetje gebouwd om het personeel aan huisvesting te helpen. ,,We hadden het prachtig voor elkaar. We hadden zelfs verwarmde trappen, kun je nagaan.’’