Nieuwegein is een gewild doelwit van autokrakers

Chauffeur merkte niets van fatale aanrijding met fietsster (74)

18:33 De vrachtwagenchauffeur die in juli 2016 betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Zeist, zegt niets van het ongeluk gemerkt te hebben. Ook zegt hij dat er voor de fietsster voldoende ruimte was om niet in botsing met de vrachtauto te komen.