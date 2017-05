Nieuwegein nog niet warm voor sponsortocht tegen kanker

Huub Vrijdag, beheerder van Atveni en vicevoorzitter van de SamenLoop: ,,Driehonderd aanmeldingen hadden we nu minimaal binnen moeten hebben. Dat aantal is niet gehaald.” De organisatiekosten dreigden daardoor te hoog te worden in vergelijking met de sponsorgelden die over zouden blijven voor het KWF. ,,Na een bespreking met de diverse kartrekkers, bleek dat de meerderheid wilde stoppen met de organisatie”, legt Vrijdag uit.

SamenLoop voor Hoop wordt het hele jaar door succesvol georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland en is de Nederlandse versie van het Amerikaanse Relay for Life. Met ruim 4.800 edities per jaar is Relay for Life het grootste inzamelingsevenement voor kankerbestrijding ter wereld.