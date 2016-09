Nieuwegein strenger bij subsidie voor jeugd

Toch streeft de gemeente in de Subsidieregeling Nieuwegein 2016 er op andere gebieden naar juist minder regels te hanteren. Zo geldt voor aanvragen tot 5.000 euro het principe 'aanvraag is toekenning'. Adriani: ,,Dat betekent dat we aan de voorkant de aanvraag goed toetsen, maar dat er na afloop geen bonnetjes hoeven worden overlegd. Wel kijken we bij een subsidie voor een evenement of dat evenement wel heeft plaatsgevonden.''



Armoedebestrijding

Nieuw in de Subsidieregeling Nieuwegein 2016 is de uitbreiding van de stimuleringsregeling voor initiatieven die met, door en voor inwoners van Nieuwegein georganiseerd worden. Deze regeling bestond al voor amateurkunst en culturele initiatieven en is nu ook bedoeld voor armoedebestrijding, jeugd, ouderen, sport en bewegen en algemene voorzieningen WMO.