Nieuwegein wil fietsstad van het jaar worden en vraagt inwoners om hulp

Jiska Weggeman van Goedopweg: ,,Ten tijde van de bouw van Nieuwegein was het idee dat je vooral met de auto (bijna) overal moest kunnen komen. Dat ging weleens ten koste van ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer.”



Uit de Inwonersenquête 2016 blijkt dat in Nieuwegein een derde van de bewoners bijna dagelijks de auto in stapt. Weggeman: ,,Duidelijk is dat hier winst te behalen is.”



Als onderdeel van Nieuwegein fietst! is er momenteel de actie Fietsen naar je club. Deze richt zich op de sportclubleden en hun ouders. ,,Want kinderen worden vaak nog met de auto gebracht en volwassenen kiezen voor het gemak van de auto in plaats van de sportieve fiets”, legt Weggeman uit.