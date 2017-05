Nieuwegein zet in op werkgelegenheid en economie

Onderwijs

Ondernemers in Nieuwegein, vooral die in de technische hoek, maken zich namelijk nu al zorgen of ze in de toekomst wel voldoende opgeleid personeel kunnen vinden. Daarin speelt bijvoorbeeld het ROC een rol. Zij moet het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. ,,Wij hebben te weinig tijd om bij elkaar langs te gaan, dus daarin ligt weer een rol voor de gemeente”, stelt Marcel Strijland van Down Under, die meepraatte in de zogenaamde ‘economische kopgroep’.