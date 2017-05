Nieuwegeiners moeten weer verliefd worden op eigen woonplaats

Wethouder Johan Gadella van Financiën constateert het enigszins teleurgesteld. ,,Nieuwegeiners hebben soms een minderwaardigheidsgevoel als ze moeten uitleggen op borrels waar ze wonen.” Maar 44 procent van de inwoners zegt trots te zijn op Nieuwegein, dus daar valt nog wat te winnen (in Houten is dat bijvoorbeeld 63 procent).

‘Saai, te stedelijk, verpauperd en niet-kindvriendelijk’, zo vatten de PvdA en de VVD in 2015 het imago van Nieuwegein samen. En het kan zoveel beter, vond een meerderheid van de raad toen met hen. De gemeente trekt daarom nu een heus citymarketingplan uit de kast. Kosten: 100.000 euro per jaar.

Daarvoor komt er een citymarketeer in dienst die ‘de parels van Nieuwegein’ in de etalage moet zetten. ,,Denk aan Jutphaas, Vreeswijk, Oudegein en de binnenstad”, noemt de wethouder.

Allerlei ideeën hoe dat te doen passeerden de afgelopen tijd de revue in bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. ,,Wat mij opviel is de vraag naar een evenementenkalender om te zien wat er te doen is in de stad”, geeft Marlies van Renswou als voorbeeld. De Nieuwegeinse, die nu overigens in Utrecht woont, praatte mee over het idee van stadspromotie.