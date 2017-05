Nieuwegeinse evenementen gaan op de schop

De evenementenagenda van Nieuwegein gaat op de schop. De jaarmarkt in Vreeswijk is voortaan voor de zomervakantie, het Weekend van Jutphaas is afgeblazen en Taste of Nieuwegein beleeft juist haar derde editie.

Het 'Weekend van Jutphaas' was vorig jaar als langlopend evenement aangekondigd, maar is alweer ter ziele gegaan. De initiatiefnemers van het 'Weekend' krijgen bij winkeliers niet meer de handen op elkaar.

,,Heel jammer, maar het is niet anders", begint initiatiefnemer Jan Vendrig van 'Weekend van Jutphaas' als hem wordt gevraagd waarom de stekker eruit is getrokken. Hij krijgt geen winkeliers en andere betrokkenen mee voor een tweede 'Weekend van Jutphaas' in augustus aan de Herenstraat.

Vorig jaar was dit evenement, waarin de jaarmarkt van Jutphaas was geïntegreerd, aangekondigd als het antwoord op de vele evenementen die elders in Nieuwegein worden georganiseerd.

Jaarmarkt

Even verderop in Vreeswijk draait de evenementenmachine op volle toeren. Daar maken ze zich op voor de Jaarmarkt op zaterdag 10 juni. Voortaan niet meer in september maar in juni. ,,Een feestdag voor heel Nieuwegein. Op zo'n dag laat Vreeswijk zien waar ze goed in is. Met veel enthousiasme een goed georganiseerd evenement neerzetten", zegt bestuurslid Paul van den Born van Activiteitengroep Vreeswijk.

Quote Op zo'n dag laat Vreeswijk zien waar ze goed in is Paul van den Born (Activiteitengroep Vreeswijk)

,,We doen het voortaan in juni, omdat we de activiteiten willen spreiden, ook voor de vele vrijwilligers. Tot nu toe kwam er veel in september. En dat geeft druk op de vrijwilligers. Het is ook bekend dat er verzadiging optrad bij het publiek. Er komt wel heel veel voorbij na de zomer. Nu hebben we een nieuw moment gekozen in juni."

Binnenstad

Ook in de binnenstad komen nieuwe evenementen. Vorig jaar gooide Cityplaza al hoge ogen met deze nieuwe impuls. Zo was er het nieuwe publieksevenement 'Taste of Nieuwegein' dat twee keer werd georganiseerd. Cityplaza en het binnenstadmanagement gaan daarmee door en hernoemen het tot 'Taste of City'. In het weekend van 27 en 28 mei vindt dit evenement al plaats in en om winkelcentrum Cityplaza.