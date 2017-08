Nieuwegeinse flessengooier had last van groep jongeren

,,Het ging om een voetbal. Die wou hij niet teruggeven’’, vertelt een agent die woensdag onderzoek doet in de buurt. De man, die volgens buurtbewoners al niet helemaal stabiel is, is het mikpunt geworden van een groep jongeren die zich in de zomervakantie extra vervelen. Er is al langer een jeugdgroep actief die voor overlast zorgt in de buurt. ,,Er zaten nu inderdaad een paar bekende namen bij. Die man was het zat.’’



Buren veroordelen het dat de man het heft in eigen handen nam. ,,Ik vind dit veel erger dan de overlast. Hier had iemand gewond kunnen raken’’, zegt een oudere buurvrouw die overigens zegt zelf geen last te hebben van de jongeren. ,,Dan staan ze op de brug en vraag ik ze 'jongens, mag ik er even langs?' en dan is het altijd 'ja hoor, mevrouw'. Je woont hier met 400 gezinnen boven op elkaar. Dan kan je ook niet verwachten dat het altijd rustig is.’’