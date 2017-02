Nieuwegeinse illusionist Jim Ketting Olivier wereldberoemd in China

Illusionist Jim Ketting Olivier uit Nieuwegein gaf in de afgelopen zesendertig maanden in China zo’n duizend shows. Voor miljoenen mensen.

Zijn Russische vriendin en hun kat zijn nog in China, zelf is hij net terug in Nieuwegein, daar waar zijn bijzondere carrière begon. Als 13-jarige trad hij al op tijdens evenementen in Vreeswijk, als 20-jarige maakte hij furore in Zhuhai, Zuid China. Illusionist Jim Ketting Olivier gaf daar shows voor miljoenen mensen.

De vriendin van Jim is ‘dance captain’ van het balletgezelschap dat de Chinese shows begeleidt. Locatie: Het International Circus Theatre van het Chimelong Ocean Kingdom. ,,Chimelong is een begrip in China’’, vertelt Jim. ,,Het is er populairder dan Disney World. Je moet het ook niet zien als een tent van doeken, maar als een gebouw. Een beetje zoals Carré hier.’’

Beyoncé

,,Maar dan met zo’n Beyoncé-podium waaruit een lift omhoog komt. En daar stond ik als Nieuwegeinse jongen dan op, voor de openingen van de show.’’

Hij was net twee dagen twintig jaar oud, toen Jim in 2014 het vliegtuig nam naar China. Zeven dagen per week trad hij er op. Hij gaf er drie shows per dag.

Eerste show

Toen Jim twee jaar jong was, vond hij het al leuk om zich te verkleden en ‘op te treden’. Op zijn zevende gaf hij zijn eerste, betaalde ‘show’. ,,Daar kreeg ik een boekenbon van 5 euro voor.’’

Als tiener werd hij veel gevraagd door de lokale winkeliersvereniging in Vreeswijk. Andere hobby’s dan illusies had hij niet. ,,Ik heb er nooit iets naast gedaan, of hoeven doen.’’

Het Nederlandse bedrijf Magus Utopia is de werkgever van Jim. Marcel Kalisvaart (wereldkampioen illusionist) en Aquila Junior zijn de oprichters daarvan. Toen Marcel zijn arm brak, vroeg hij tiener Jim om zijn shows in Bobbejaanland over te nemen. ,,Vier dagen had ik om de illusies van de show Nightmares te leren. Dat was een droom voor me die uitkwam. Als kind al keek ik naar Nightmares (goed voor ruim honderd miljoen kijkers op tv wereldwijd). En Marcel was een voorbeeld van me.’’

Jims optreden werd zo’n succes dat hij een uitnodiging kreeg om met Magus Utopia naar China te gaan. Het contract besloeg een halfjaar. Dat contract werd vervolgens vier keer verlengd.

Heel China live