Nieuwegracht al eeuwen hetzelfde, maar toch anders

De 4.500 volgers van het Instagramaccount Hartje Utrecht krijgen dagelijks een stukje Utrecht door de lens van Nelleke te zien. Ze begon twee jaar geleden met het blog. ,,Daarop laat ik zien wat mij opvalt aan de stad, met name de stille plekken", vertelt Nelleke, die als geboren Tukker in 2009 naar Utrecht verhuisde en verliefd werd op de stad.

Haar laatste creatie is een serie foto's, begonnen in juni 2015. Nelleke: ,,Ik was op weg naar mijn werk en maakte een foto van de Nieuwegracht vanaf de Quintijnsbrug. Toen dacht ik: waarom doe ik dit niet elke dag?" Dus dat deed ze.

Timelapse

In juni vorig jaar maakte ze de laatste foto in de serie, maar daarna bleef het project nog een jaar op de plank liggen voordat ze uiteindelijk de timelapse (een serie achter elkaar gemonteerde foto's) op haar blog en Instagram plaatste. ,,Ik heb er veel leuke reacties op gekregen", vertelt Nelleke.

De Nieuwegracht is er voor de eeuwigheid, maar Hartje Utrecht is dat ook. Sinds kort heeft Nelleke haar 'eigen' letter in het oneindige gedicht op de Oudegracht, dat elke week met één letter in straatstenen uitbreidt. ,,Dat kreeg ik als cadeau van mijn vriend. Voordat 'mijn' letter, de letter E, in de grond werd geplaatst, mocht ik zelf 'Hartje Utrecht' op de zijkant graveren. Hoe cool is dat?"