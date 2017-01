Nieuwjaarsborrel Watermelon: ‘Het was een f*king ziek jaar’

Alexander: ,,Toen de brief van WhatsApp binnenkwam, hadden we net de prijs voor ‘beste jonge ondernemers’ gewonnen. We deden alsof we blij waren, maar ondertussen gingen we naar de klote.”



Van WhatsApp kun je niet winnen en dat betekende dan ook het einde van Watermelon 1.0.



Dat er nu toch reden is voor feest, heeft alles te maken met de herstart. Watermelon 2.0 is niet meer gericht op WhatsApp, maar op klantenservice in het algemeen. Brecht (25) is per 1 januari in dienst en daarmee één van de eerste werknemers. ,,Ik ben begonnen met marketing, maar mijn functie is nu al veranderd naar een meer coördinerende rol. Zo gaat dat bij een start-up.”