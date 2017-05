Nieuwste datalek bij Nieuwegein leidt intern tot irritaties

1 mei 2017 Agenda van vandaag

6:51 Weertechnisch gezien was gisteren beter geweest, maar vandaag is het pas echt officieel: het zwemseizoen is begonnen. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht controleert de hygiëne en veiligheid van de zwemwaterlocaties. Een positief of negatief zwemadvies wordt gegeven via zwemwater.nl.