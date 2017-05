'Nikab doe je niet even af voor een werktraining'

Ze is getrouwd met een moslim en heeft vrijwillig gekozen voor de gezichtsbedekking. Dat zegt haar advocaat mr. Mohamed El Ahmadi.

Hij reageert hiermee op reacties op internet van mensen die zich afvragen of ze gedwongen werd de nikab te dragen. ,,Ze is een blanke vrouw uit de wijk Overvecht van nog geen 30 jaar die voor deze vorm van islam heeft gekozen'', legt de raadsman uit. ,,Het is een principiële kwestie. Als je gelooft dat het zo moet, kun je niet voor een paar uur de nikab afdoen. Een man met een baard kan wel naar de cursus.''

Gezichtsbedekking is verboden bij de werktraining omdat het de re-integratie belemmert. De gemeente Utrecht heeft in 2014 de bijstandsuitkering van de vrouw twee maanden gekort met 30 procent omdat ze niet bij de werktraining was. Ze vocht die beslissing aan bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep. Die stelde Utrecht vandaag in het gelijk. Er is een goede afweging gemaakt tussen de inbreuk op het recht op godsdienstvrijheid en het wegnemen van belemmeringen om werk te vinden.

Helpen aan een baan

Advocaat El Ahmadi vindt dat de gemeente er beter voor had kunnen kiezen om de echtgenoot van de vrouw, die ook werkloos was, aan een baan te helpen. Door de korting werd het hele gezin, inclusief minderjarige kinderen, geraakt, zegt de advocaat.

Hij zegt evenwel dat het goed is dat er nu juridisch oordeel is over de kwestie. ,,Voor gemeenten is het nu duidelijk. Ik denk dat het vonnis anders was geweest als de gemeente de uitkering een heel jaar had gekort. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld er nu proportioneel is gehandeld.''

De Raad van Beroep vindt het aannemelijk dat in de huidige maatschappelijke context het dragen van een nikab belemmerend werkt bij het vinden van werk. El Ahmadi heeft moeite met het begrip 'huidige maatschappelijke context'. ,,Ik vind dat vreemd. Mag het dan over een jaar wel?''

Engeland

De vrouw woont inmiddels in Engeland. Dat is niet het gevolg van het korten op de uitkering, zegt haar advocaat. Haar man heeft daar werk gevonden en ze is hem achterna gereisd.